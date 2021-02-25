От коронавируса умерли еще трое рязанцев

Общее число заражений достигло 24 276. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 72 случая коронавируса. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 24 276. За сутки вылечился 71 пациент, всего 22 286. Умерли 3 человека, всего 290.

В России за сутки выявили 11 198 случаев заражения, всего 4 212 100. За сутки выздоровели 16 102 пациента, всего 3 767 664. Скончались 446 человек, всего 84 876.