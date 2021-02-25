Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто

при покупке новой машины нужно отказаться от услуг «серых» дилеров. Эксперты порекомендовали сотрудничать с официальными дистрибьютерами, поскольку они при продаже ведут себя «порядочнее серых коллег». Портал также добавил, что их проще привлечь к ответственности в случае проблем. Эксперты посоветовали заказать машину с конфигурацией под себя, а не брать машину из тех, что есть в наличии.

Эксперты назвали пять частых ошибок водителей при покупке новых автомобилей. Об этом сообщил портал « Автовзгляд ».

Отмечается, что при покупке новой машины нужно отказаться от услуг «серых» дилеров. Эксперты порекомендовали сотрудничать с официальными дистрибьютерами, поскольку они при продаже ведут себя «порядочнее серых коллег». Портал также добавил, что их проще привлечь к ответственности в случае проблем.

Эксперты посоветовали заказать машину с конфигурацией под себя, а не брать машину из тех, что есть в наличии.

Издание также предупредило, что важно верно заполнить документы и внимательно изучить пункты об итоговой стоимости авто, сроках передачи транспортного средства клиенту и ответственности дилера.

Также водителям порекомендовали не забывать просить скидку при покупки и проверить автомобиль на повреждения, неисправности и соответствия заказу.