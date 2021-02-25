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Митрополит Марк наградил учредителей благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского в связи с 20-летием работы
Торжественная церемония в связи с годовщиной фонда — в 2021 году он отмечает 20-летие. Фонд был создан финансово-промышленной компанией «Инвест» митрополита Рязанского и Касимовского Симона для помощи нуждающимся.

24 февраля в Рязанском епархиальном управлении наградили учредителей благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк вручил Архиерейские грамоты президенту холдинга ФПК «Инвест» Игорю Коськину, депутату Рязанской областной думы Александру Жукаеву, депутатам Рязанской городской думы: Галине Трушиной и Александру Лемдянову, председателю Совета директоров ГК «Русская кожа» Игорю Сурину Николаевичу. Владыка сердечно поблагодарил награжденных и пожелал помощи Божией в их дальнейших трудах.

Торжественная церемония прошла в связи с годовщиной фонда — в 2021 году он отмечает 20-летие. Фонд был создан финансово-промышленной компанией «Инвест» митрополита Рязанского и Касимовского Симона для помощи нуждающимся.

За время работы фонда выделили средства на строительство и реконструкцию храмов, помощь детским организациям, социальным учреждениям и физическим лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на общую сумму свыше 115 млн. рублей.

Денежные средства, распределяемые фондом, ежемесячно перечисляют предприятия холдинга ФПК «Инвест» из прибыли. Помимо этого, отдельные физические лица, доверяя деятельности фонда, не остаются равнодушными, и вносят вклад в благородное дело помощи нуждающимся, предпочитая оставаться неизвестными.

Подробнее о деятельности благотворительного фонда смотрите в фильме и читайте в статье.