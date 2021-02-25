Мэрия отчиталась об уборке снега в Рязани

В ночь на четверг, 25 февраля, с рязанских улиц вывезли 4 500 кубометров снега. Для посыпки дорог использовали 350 кубометров пескосоляной смеси, сообщили в мэрии.