Мэрия отчиталась об уборке снега в Рязани
В ночь на четверг, 25 февраля, с рязанских улиц вывезли 4 500 кубометров снега. Для посыпки дорог использовали 350 кубометров пескосоляной смеси, сообщили в мэрии.
В ночь на четверг, 25 февраля, с рязанских улиц вывезли 4 500 кубометров снега. Для посыпки дорог использовали 350 кубометров пескосоляной смеси, сообщили в
Работы провели на улицах Полонского, Свободы, Ленина, Введенской, проезде Завражнова, Касимовском шоссе. Тротуары расчистили на улицах Ленина, Циолковского, Введенской, Почтовой, Полонского, Крупской, Западной, площади Победы, Народном бульваре, бульваре Победы, Московском шоссе.
25 февраля в город вышло 25 комбинированных дорожных машин. Вручную снег убирают с остановок, пешеходных переходов, лестниц, пешеходных дорожек на мостах и путепроводах.