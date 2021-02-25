Куратор «группы смерти» обжаловал приговор за попытку убийства рязанской школьницы

Куратор «группы смерти», осужденный за покушение на убийство рязанской школьницы, обжаловал приговор. Жалоба находится в стадии рассмотрения.

Куратор «группы смерти», осужденный за покушение на убийство рязанской школьницы, обжаловал приговор. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник.

В конце 2016 года молодой человек и его напарница создали в социальной сети так называемую «группу смерти» и через нее общались с рязанской школьницей. Они оказывали на девочку психологическое давление, принуждая причинять себе повреждения. Последнее задание заключалось в действиях, которые должны были привести к смерти девочки. Трагедии удалось избежать благодаря вмешательству родителей. Школьнице понадобилась психологическая помощь.

Напомним, мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Его напарница отделалась условным сроком.

Жалоба находится в стадии рассмотрения.