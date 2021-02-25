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ГИБДД обратилась к рязанцам из-за потепления
Автоинспекторы отметили, что на некоторых участках возможна сильная гололедица. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными при движении по дорогам, а также отказаться от поездок на личном транспорте.

Из-за потепления, которое ожидается в Рязанской области в четверг, 25 февраля, Госавтоинспекция выпустила обращение к жителям области. Сообщение опубликовано «ВКонтакте».

Автоинспекторы отметили, что на некоторых участках возможна сильная гололедица.

«Особенно внимательными стоит быть водителям, передвигающимся по федеральным (М5 «Урал», Р22 «Каспий», Р132 «Золотое кольцо» и региональным автомобильным дорогам («Рязань — Спас-Клепики», «Рязань — Спасск-Рязанский», «Рязань — Пронск — Скопин», «Рязань — Ряжск», «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород»)", — говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что увеличивается вероятность ДТП. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными при движении по дорогам, а также отказаться от поездок на личном транспорте.

Из-за перепадов давления водителям порекомендовали внимательнее отнестись к самочувствию и при недомоганиях остановить автомобиль, вызвать врача или воспользоваться общественным транспортом.