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А что в кино? «Том и Джерри», «Друзья навсегда» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Культовые мультипликационные герои Том и Джерри вновь возвращаются на экраны. На этой неделе в прокат выходит полнометражный фильм «Том и Джерри». Поклонники фильмов ужасов смогут увидеть сразу две новинки — «Проклятый дом 4», который продолжает одноименную франшизу и «Уиджа. Проклятое зеркало». Американская драма «Друзья навсегда» рассказывает о том, как круто меняется жизнь двух давних друзей, когда они узнают, что супруга одного из них смертельно больна. Мультфильм «Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы» продолжает рассказывать истории похождения веселого белого медведя по имени Норм.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».