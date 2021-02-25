В Рязани сбили пенсионерку
ДТП произошло около 13:25 у дома №11 по улице Радиозаводской. 35-летний рязанец на Nissan Teana сбил 61-летнюю женщину, которая пересекала дорогу не по «зебре».
В среду, 24 февраля, в Рязани сбили 61-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 13:25 у дома №11 по улице Радиозаводской. 35-летний рязанец на Nissan Teana сбил 61-летнюю женщину, которая пересекала дорогу не по «зебре».
Пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь.
Проводится проверка.