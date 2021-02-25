В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Температура днем повысится на 10 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, сильная гололедица.

В четверг, 25 февраля, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура днем повысится на 10 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками.

Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, сильная гололедица. Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Явления сохранятся до конца суток 25 февраля.