Задушившему девушку саратовцу огласили приговор

В Саратове местного жителя осудили за убийство знакомой девушки. В ходе предварительного следствия мужчина признал вину.

В Саратове местного жителя осудили за убийство знакомой девушки. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

В ноябре 2020 года 31-летний саратовец встретил в кафе свою 22-летнюю знакомую. Выпив спиртного, он отправились в сауну, а потом к мужчине домой. На фоне ревности между ними возник конфликт. Мужчина сильно избил девушку, а после задушил скакалкой. Чтобы избавиться от тела, мужчина положил его в мешок, отнес в подвальное помещение и уехал.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину. Ему назначили наказание в виде 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.