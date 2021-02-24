За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет

Поправки подготовили ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти. В первом чтении документ единогласно приняли 10 февраля.

В России предложили ввести наказание в виде тюремного срока до пяти лет и штрафа до пяти миллионов рублей за оскорбление ветеранов. Об этом в эфире Первого канала заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает РИА Новости .

Поправки подготовили ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти. В первом чтении документ единогласно приняли 10 февраля.

Как пояснила Яровая, изменения направлены на то, «чтобы никто и никогда не остался безнаказанным за преступления, которые подлы и циничны по отношению к ветеранам». За действия, оскорбляющие память ветеранов, предлагается ввести ответственность.

Такие действия депутаты собираются приравнять к реабилитации нацизма.