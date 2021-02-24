Водителя, сбившего насмерть двух подростков в Улан-Удэ, задержали

За рулем черного Lexus находился 38-летний мужчина. Во время допроса он сообщил, что скрылся с места ДТП, так как испугался.

В сети появилось видео допроса водителя Lexus, сбившего насмерть двух подростков в Улан-Удэ. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на полицию Республики Бурятия.

За рулем черного Lexus находился 38-летний мужчина. Во время допроса он сообщил, что скрылся с места ДТП, так как испугался. Мужчина признался, что был пьян на момент аварии, а также добавил, что ранее был судим по нескольким тяжелым статьям.

Напомним, трагедия случилась 23 февраля, во вторник. 16-летние юноша и девушка переходили дорогу на разрешающий сигнал, когда их на высокой скорости сбила иномарка. Момент попал на видео.