Видео: люди выпрыгивали из окон во время пожара в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске произошел крупный пожар в торговом центре. По данным МЧС погибших и пострадавших при пожаре нет.

В Горно-Алтайске произошел крупный пожар в торговом центре. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на республиканское управление МЧС.

В ТЦ «Ткацкий» во время пожара сработала система оповещения, большинство людей вышли сами. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали пять человек. Несколько человек выпрыгнули со второго этажа на крышу автобуса, который специально для этого пригнали очевидцы.

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В настоящее время пожар полностью потушен. По данным МЧС погибших и пострадавших при пожаре нет.

Глава Алтая Олег Хорохордин отметил, что это уже второй за последние две недели крупный пожар в Горно-Алтайске. 10 февраля произошел пожар в школе, одна из причин которого — нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Возбуждено уголовное дело.