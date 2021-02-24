В Воронеже женщина убила сожителя в свой день рождения

В Воронеже женщина убила гражданского мужа в свой день рождения. Мужчина скончался на месте. Женщину задержали, она созналась в убийстве.

В Воронеже женщина убила гражданского мужа в свой день рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Во время застолья, посвященного празднику, между возлюбленными произошел конфликт. В результате 54-летняя воронежанка ударила кухонным ножом несколько раз 60-летнего мужчину в грудь. Мужчина скончался на месте. После женщина позвонила дочери гражданского мужа, рассказала о его смерти и сбежала.

Женщину задержали, она созналась в убийстве. Возбуждено уголовное дело. Жительнице Воронежа грозит до 15 лет лишения свободы.