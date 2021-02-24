В Рязани запретили пикет памяти Бориса Немцова

Активист сообщил, что 19 февраля в администрацию Рязани подали заявку на проведение пикета памяти Бориса Немцова. Активисты планировали провести мероприятие 27 февраля.

В Рязани запретили пикет памяти Бориса Немцова. Об этом сообщил в Facebook сообщил активист Юрий Богомолов.

По его словам, 19 февраля в администрацию Рязани подали заявку на проведение пикета памяти Бориса Немцова. Активисты планировали провести мероприятие 27 февраля.

Богомолов сообщил, что в заявке говорилось: «Цель публичного мероприятия — почтить память Бориса Немцова в 6-ю годовщину со дня его убийства, а также выразить солидарность и поддержку его идеям, ценностям и его наследию, „включая осуждение политических репрессий и нарушений прав и свобод человека“».