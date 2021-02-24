В Рязани запретили пикет памяти Бориса Немцова. Об этом сообщил в Facebook
По его словам, 19 февраля в администрацию Рязани подали заявку на проведение пикета памяти Бориса Немцова. Активисты планировали провести мероприятие 27 февраля.
Богомолов сообщил, что в заявке говорилось: «Цель публичного мероприятия — почтить память Бориса Немцова в 6-ю годовщину со дня его убийства, а также выразить солидарность и поддержку его идеям, ценностям и его наследию, „включая осуждение политических репрессий и нарушений прав и свобод человека“».
По словам активиста, в согласовании пикета отказали, сославшись на распоряжение, запрещающее массовые мероприятия в Рязанской области. Богомолов отметил, что в заявке на пикет указывали цифру до 50 человек.
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