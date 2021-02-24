В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки

Решение приняли из-за жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Там заявили о том, что ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожном движении и другим документам.

Росстандарт отменит ГОСТ, который позволяет использовать уменьшенные дорожные знаки. Об этом сообщил « Коммерсант ».

Решение приняли из-за жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Там заявили о том, что ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожном движении и другим документам.

Также под запрет попал указатель, который разрешает правый поворот на красный свет.

После внесения изменения право применять экспериментальные знаки сохранится только с разрешения Госавтоинспекции.

С 1 марта на российских дорогах появится знак, который предупреждает о работе камер, фиксирующих нарушения. Знак «Фотовидеофиксация» разместят на трассах вне поселений в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.