В России остановился рост цен на жилье

Рост цен на квартиры в новостройках в России остановились. Эксперты прогнозируют увеличение средней стоимости жилья в 2021 году на 7-9 процентов.

Рост цен на квартиры в новостройках в России остановились. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦИАН.

По данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в крупных городах за февраль увеличилась в среднем на 0,6 процентов. Таким образом, резкий рост цен на жилье, наблюдавшийся с весны 2020-го, прекратился.

В Москве средняя стоимость новых квартир составила 232,9 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с прошлым январем она увеличилась на 16,5 процентов. Эксперты объясняют это низкой активностью покупателей. Также в ЦИАН прогнозируют увеличение средней стоимости жилья в 2021 году на 7-9 процентов.