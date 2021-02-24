В ОКБ нарисовали граффити врача-фронтовика

На рисунке Николай Шугаров, который возглавлял кафедру ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии медуниверситета и развивал направление травматологии и ортопедии в больнице.

В ОКБ нарисовали граффити врача-фронтовика. Изображение украсило стену ортопедического отделения, сообщил главврач Андрей Карпунин.

На рисунке Николай Шугаров, который возглавлял кафедру ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии медуниверситета и развивал направление травматологии и ортопедии в больнице.

«Он попал на фронт в 1942 году, участвовал в боях в должности лейтенанта медицинской службы. За мужество и отвагу при оказании помощи раненым на передовой Шугаров награжден орденами Отечественной войны 1 и 2-степени, Красной Звезды, многими боевыми медалями», — рассказал Карпунин.

Автором граффити выступил Александр Демкин, который также создал портрет хирурга Аллы Левушкиной в поликлинике ОКБ.