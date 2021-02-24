В Новгородской области женщину осудили за убийство своих новорожденных детей

В Новгородской области женщину осудили за убийство своих новорожденных детей. Женщина признана виновной по статье 106 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии-поселении.

В Новгородской области женщину осудили за убийство своих новорожденных детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Летом 2020 года женщина родила двойню, утопила детей в ведре и выбросила в выгребную яму. Через некоторое время она обратилась за медицинской помощью якобы после преждевременных родов. После оказания помощи фельдшер обратилась в полицию.

Женщина признана виновной по статье 106 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии-поселении.