В массовом ДТП в Рязани пострадала 18-летняя девушка

В массовом ДТП в Рязани пострадала 18-летняя девушка. Девушку доставили в больницу.

В массовом ДТП в Рязани пострадала 18-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла во вторник, 23 февраля, на Касимовском шоссе.

По предварительной версии, 18-летний рязанец на Lada Kalina врезался в Renault Clio под управлением 30-летнего водителя, которая от удара столкнулась со стоящей Chevrolet.

В аварии пострадали водитель и 18-летняя пассажирка Renault. Девушку доставили в больницу.