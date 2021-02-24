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В Кремле прокомментировали возможность отмены службы по призыву
Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены службы по призыву. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, не планируется ли перевод российской армии исключительно на контрактную основу.

Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены службы по призыву. Его слова приводит RT.

Пресс-секретарь президента заявил, что служба в армии по призыву это конституционная обязанность российских граждан и обсуждений ее отмены не ведется. По его словам, в этом вопросе можно высказывать только личную точку зрения.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, не планируется ли перевод российской армии исключительно на контрактную основу.