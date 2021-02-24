В Ермишинском районе освободили от обязанностей настоятеля храма

С 16 февраля иерею запретили носить крест и священнические одежды и проводить иерейское благословение. Также священнослужителя освободили от обязанностей настоятеля Успенского храма села Мердушь.

В поселке Мердушь Ермишинского района от обязанностей освободили настоятеля храма. Об этом пишет ИД « Пресса ».

21 февраля в Ермиши в храме Михаила Архангела прошло собрание духовенства Ермишинского благочиния. На нем сообщили о решении епархиального совета запретить в священнослужении на год настоятеля Успенского храма поселка Мердушь иерея Антония Ефимова «за систематическое недостойное поведение, несовместимое с образом священнослужителя Русской Православной Церкви».

С 16 февраля иерею Антонию Ефимову запретили носить крест и священнические одежды и проводить иерейское благословение. Также священнослужителя освободили от обязанностей настоятеля Успенского храма села Мердушь.