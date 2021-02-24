В Челябинской области ввели режим ЧС из-за погоды

По данным синоптиков, в отдельных районах порывы ветра достигают 20-25 метров в секунду, метель. Местами понижение температуры воздуха до минус 40 градусов.

В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за аномально низкой температуры и сильного ветра. На трассах юга области образовались заторы, спасатели помогают людям, сообщила пресс-служба местного ГУ МЧС.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Варненском, Нагайбакском и Кизильском районах. Движение по четырем трассам региона закрыли из-за метели. На трассе «Магнитогорск — Челябинск» эвакуируют людей, попавших в пробку.

По данным синоптиков, в отдельных районах порывы ветра достигают 20-25 метров в секунду, метель. Местами понижение температуры воздуха до минус 40 градусов.