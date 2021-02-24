У дороги на улице Шабулина появился аккаунт в Instagram

На странице опубликованы фото проезжей части, а также карта ОНФ, на которой отмечена улица. Это уже не первая рязанская дорога, которой сделали аккаунт в Instagram.

У дороги на улице Шабулина появился аккаунт в Instagram . На странице опубликованы фото проезжей части, а также карта ОНФ, на которой отмечена улица.

«Финалист конкурса „Самая убитая дорога Рязани“. Я уверенно лидирую в рейтинге ОНФ на „карте убитых дорог“», — говорится в описании к аккаунту.

Ранее у дороги на улице Прижелезнодорожной появился аккаунт в Instagram. Рязанцы рисовали фаллосы около ям и выбоин, чтобы привлечь внимание властей.