СМИ: в России могут повысить тарифы на тепло и электричество

Правительство планирует утвердить несколько постановлений о повышении утилизационного сбора на специализированную технику и автомобили. Об этом пишет газета «Известия».

В России могут вырасти тарифы на тепло и электричество. Это произойдет из-за повышения утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, пишет газета « Известия » со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.

Отмечается, что Правительство планирует утвердить несколько постановлений о повышении утилизационного сбора на специализированную технику и автомобили.

«Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей", — говорится в письме.

Это послужит дополнительным фактором роста тарифов на тепло, а в некоторых регионах и на электричество, считает Яновский.