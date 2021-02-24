Скопинский предприниматель не заплатил три миллиона рублей налогов

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК. Расследование продолжается.

Индивидуального предпринимателя из Скопинского района подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

ИП занимался производством металлических изделий. По данным следствия, в 2017—2018 годах он внес ложные сведения в налоговые декларации, занизив налогооблагаемую базу по НДФЛ. В результате сумма причиненного бюджету ущерба составила почти 3 млн рублей.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК. Расследование продолжается.