Рязанский нейрохирург скончался после падения на улице

Мужчина упал 15 февраля на улице Юбилейной недалеко от спорткомплекса «Экватор». Он сломал шейку бедра.

Рязанский нейрохирург Юрий Польщиков скончался после падения на улице. Об этом в соцсети рассказала его дочь.

Мужчина упал 15 февраля на улице Юбилейной недалеко от спорткомплекса «Экватор». Ему помогли прохожие: подняли его, держали, вызвали скорую. Через телефон удалось найти родных мужчины.

Как рассказала его дочь, он сломал шейку бедра.

«Через неделю он скончался в больнице, не смог выкарабкаться после операции», — добавила рязанка.

Фото Татьяны Беляковой