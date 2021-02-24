Рязанцы пожаловались на «травлю сероводородом»

Выбросы зафиксировали в поселке Мирный (21 ПДК м.р.) и у дома №27/4 по улице Зубковой (12,37 ПДК м.р.). Некоторые рязанцы отметили, что проснулись около 4-5 часов утра из-за сильного запаха.

В ночь на среду, 24 февраля, в Рязани произошел выброс сероводорода. Об этом сообщили в группе региональной организации «Дышим чистым» «ВКонтакте».

По словам общественников, выбросы зафиксировали в поселке Мирный (21 ПДК м.р.) и у дома №27/4 по улице Зубковой (12,37 ПДК м.р.).

«Учитывая погодные условия (почти полного штиля), вещество медленно распространяется по жилым кварталам, отравляя все вокруг и проникая в жилые помещения горожан», — говорится в сообщении.

Некоторые рязанцы, отреагировавшие на публикацию, в комментариях отметили, что проснулись около 4-5 часов утра из-за сильного запаха.

На вонь пожаловались жители Песочни и поселка Божатково.