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Рязанца задержали за кражу сбережений пенсионерки
В Спасском районе задержали мужчину, который украл у пенсионерки из тайника сбережения. Он надеялся, что из-за спиртного женщина ни о чем не догадается.

В Спасском районе задержали мужчину, который украл у пенсионерки из тайника сбережения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Жительница села Огородниково Спасского района сообщила в полицию о пропаже денег из сундука в доме. Сбережения в размере 5 200 рублей пропали после небольшого застолья, которое женщина устроила в честь получения пенсии. В тот день к ней зашел 35-летний житель села, ранее судимый за кражи. В ходе застолья соседи употребили алкоголь, и мужчина попросил денег взаймы. Пенсионерка достала деньги из тайника и отдала их мужчине.

Полицейские задержали рецидивиста. Мужчина сообщил, что сначала не планировал брать деньги у женщины, но, увидев тайник, дождался подходящего момента и забрал их. Он надеялся, что из-за спиртного женщина ни о чем не догадается.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.