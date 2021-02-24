Путин заявил о готовящихся провокациях против России

Президент России Владимир Путин заявил, что власти обладают информацией о провокациях, готовящихся против государства. Об этом глава государства заявил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), передает
Президент сказал, что против российского государства идет «целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов».
По его словам, используются «абсурдные и анекдотичные теории заговора» для попытки поставить под сомнение достижений в сфере медицины и борьбы с коронавирусом.
Президент подчеркнул, что Россия уже привыкла и готова к провокациям. Путин назвал попытки ввести санкции, блокировать крупные международные проекты «абсолютно бесперспективными».
Как отметил глава государства, подобная политика применяется, чтобы «в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль».