Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

Штрафы за нарушения повышаются с 2 до 4 тысяч рублей. При повторном нарушении размер вырастет с 10 до 20 тысяч рублей. Альтернативой штрафу будет арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о неповиновении силовикам на митингах и нарушениях при спонсировании публичных акций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости .

Согласно документу, усиливается административная ответственность за неповиновение сотрудникам полиции, органам федеральной службы безопасности, органам государственной охраны, органам, осуществляющим федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудникам уголовно-исполнительной системы, войскам национальной гвардии, военнослужащим.

Штрафы за нарушения повышаются с 2 до 4 тысяч рублей. При повторном нарушении размер вырастет с 10 до 20 тысяч рублей. Альтернативой штрафу будет арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За передачу денег на организацию мероприятия лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, физическим лицам грозит штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей.

Если организатор публичного мероприятия нарушит установленный порядок сбора и расходования средств на организацию и проведение мероприятия, несвоевременно представит отчет о расходовании собранных средств или представит его в неполном объеме или в искаженном виде, ему грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей (для граждан), от 20 до 40 тысяч рублей (для должностных лиц), от 70 до 200 тысяч (для юрлиц).