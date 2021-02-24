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«Пригодятся на других должностях». Бурмистров объяснил массовые увольнения в администрации
Вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров ответил на вопрос о причине массовых увольнений из администрации. Он рассказал, что в этом случает сыграла совокупность многих причин.

Вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров ответил на вопрос о причине массовых увольнений из администрации. В интервью Vidsboku он рассказал, что в этом случает сыграла совокупность многих причин.

По словам Бурмистрова, значение имели многочисленные жалобы горожан на сферу ЖКХ и другие сферы, вызовы общества. Он также сказал о необходимости в новых качественных изменениях в системе управления.

«Требования к руководителям возрастают с каждым годом. Если брать то, чему нас учат в Сколково, то сейчас нужен совершенно новый уровень руководителей, нужны другие принципы руководства, новые идеи», — подчеркнул вице-мэр.

В качестве примера «прорывной идеи» он назвал привлечение инвестиций, энергоэффективные технологии, оптимизацию, уход от лишних затрат и неповоротливой бюрократической системы.

«Мы начали перестраивать работу руководителей: от документооборота до системы принятия решений. Не всем это удавалось. Они все нормальные люди-то, они обеспечивали город. Никто из них не провалился, никто из них не подвел, но в текущей ситуации им сказали, что требования будут расти. На семью, на все остальное будет оставаться еще меньше времени. Многие приняли решение покинуть свои посты», — пояснил Бурмистров.

Он также не исключил того, что уволенных людей еще привлекут к работе: «На других должностях они, думаю, пригодятся».