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Парковку в рязанском дворе перекрыли из-за гранаты на «Опеле»
В среду, 24 февраля, рязанцы заметили гранату на буксировочном крючке Opel, который был припаркован во дворе дома на улице Сельских Строителей. Они вызвали полицию.

В среду, 24 февраля, рязанцы заметили гранату на буксировочном крючке Opel, который был припаркован во дворе дома на улице Сельских Строителей. Они вызвали полицию, пишет «Комсомольская правда».

Прибывшие на место правоохранители оцепили парковку. Выяснилось, что машина принадлежит 39-летнему рязанцу. Он повесил на нее «лимонку» в честь 23 февраля, граната оказалась муляжом.

В отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство.