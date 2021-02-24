Опубликованы фото с места аварии, которую устроил пьяный водитель грейдера

Полиция опубликовала фотографии с места ДТП, которой устроит пьяный водитель грейдера. Авария произошла 22 февраля на дороге «Спас-Клепики — Рязань».

Полиция опубликовала фотографии с места ДТП, которой устроит пьяный водитель грейдера. Авария произошла 22 февраля на дороге «Спас-Клепики — Рязань».

По предварительной информации, грейдер столкнулся с SsangYong. Травмы получили 59-летний водитель легковушки и его 49-летняя пассажирка.