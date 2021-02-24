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На Сахалине около школы-интерната нашли избитую и раздетую девочку
На Сахалине прохожие нашли возле ворот школы-интерната избитую 15-летнюю девочку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

На Сахалине прохожие нашли возле ворот школы-интерната избитую 15-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Девочка пояснила, что у нее произошел конфликт с другой воспитанницей интерната, после чего они подрались и ее ударили головой о стену. Драка попала на камеры видеонаблюдения, но охранник учреждения не предпринял никаких мер. По итогам проверки прокуратура установила, что охранное предприятие не имело разрешения на работу. Также было установлено, что воспитатели попытались забрать воспитанницу из больницы, чтобы историю с избиением не придавать огласке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».