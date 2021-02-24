Мэрия Рязани назвала улицы, с которых на ночь нужно убрать машины

Рязанцев предупредили о ночной уборке снега. Мэрия назвала улицы, с которых на ночь нужно убрать машины.

Рязанцев предупредили о ночной уборке снега. Об этом сообщает сайт администрации.

Вывоз снега планируется в ночь с 24 на 25 февраля на улицах Есенина (от улицы Горького до улицы Грибоедова), Циолковского, Ленина, Каширина и Вокзальной (от гостиницы «Амакс» в сторону ж/д вокзала Рязань-1). На данных улицах также размещены информационные таблички. План может измениться в зависимости от дорожной обстановки.

Дирекция благоустройства города просит рязанцев не оставлять на указанных улицах автомобили, чтобы не мешать проезду спецтехники.