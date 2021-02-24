Из-за аварии на Московском отключили холодную воду
Воды не будет на время восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.
Утром в среду, 24 февраля, на Московском отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщили в
На время восстановительных работ до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- Михайловское шоссе, дома с 1 по 5, дома с 90 по 144 (частный сектор);
- 2-й Михайловский проезд (частный сектор);
- 3-й Михайловский проезд (частный сектор), дом 4;
- улица Поселок Машинистов (частный сектор);
- улица Пойменная (частный сектор).