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Из-за аварии на Московском отключили холодную воду
Воды не будет на время восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в среду, 24 февраля, на Московском отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщили в мэрии.

На время восстановительных работ до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Михайловское шоссе, дома с 1 по 5, дома с 90 по 144 (частный сектор);
  • 2-й Михайловский проезд (частный сектор);
  • 3-й Михайловский проезд (частный сектор), дом 4;
  • улица Поселок Машинистов (частный сектор);
  • улица Пойменная (частный сектор).