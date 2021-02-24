Грузия с 1 марта открывает въезд для россиян с отрицательным тестом на коронавирус

Туристы смогут прилететь на самолете при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

С 1 марта Грузия открывает въезд для туристов из Армении, Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Беларуси. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пишет « Грузия Онлайн ».

Туристы смогут прилететь на самолете при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Согласно действующим ограничениям, в можно Грузию через сухопутную границу могут попасть граждане любых стран, которые вакцинировались от коронавируса и могут предъявить документ о прохождении этапов этой процедуры. Граждане Грузии могут попасть на родину любым путем.