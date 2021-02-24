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Госдума напомнила, какие законы вступят в силу в марте
В Госдуме напомнили, как законы вступят в силу в марте. В частности, изменения коснутся процедуры техосмотра машин, дополнительной защиты персональных данных, расширения возможности карты «Мир» и другого.

В Госдуме напомнили, как законы вступят в силу в марте. В частности, изменения коснутся процедуры техосмотра машин, дополнительной защиты персональных данных, расширения возможности карты «Мир» и другого.

С понедельника, 1 марта, продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой более 30 млн рублей за прошлый год должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту «Мир». На это им дается срок до 30 июня. Второй этап снижения порога выручки — до 20 млн рублей — начнется с 1 июля.

С этого же дня водится фотофиксация процедуры техосмотра и оформление диагностических карт преимущественно в электронном виде. Также ужесточается ответственность за нарушение требований в области ТО: выдача карты без проверки повлечет штраф для гражданина в размере от 5 до 10 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч.

С 1 марта будет невозможно получение согласия на распространение персональных данных «по умолчанию». При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации может использоваться публично, а что останется приватным. Кроме того, операторы будут обязаны удалять персональные данные по первому запросу пользователей.

Вводится уголовная ответственность для физлиц-иноагентов, не подавших заявление об их включении в реестр Минюста. Предусмотрено наказание и за уклонение от предоставления документов для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента.

С 9 марта иностранцы смогут ввозить в Россию оружие для охоты и патроны к нему только с разрешения Росгвардии. Кроме того, их обяжут вывезти охотничье оружие по окончании срока действия разрешения.

С 23 марта расширяется перечень заказчиков комплексных кадастровых работ. Финансирование сможет осуществляться не только за счет средств бюджетов субъектов России, но и физических и юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ.

Нововведение позволит правообладателям недвижимости сэкономить в связи с массовым характером проведения таких работ применительно к единой территории, например к территории садоводческого или огороднического товарищества. Кроме того, уменьшается вероятность возникновения реестровых ошибок.

Фото ru.depositphotos.com