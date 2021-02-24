Еще шестеро рязанцев скончались от коронавируса

Общее число заражений достигло 24 204. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 75 случаев коронавируса. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 24 204. За сутки вылечились 68 пациентов, всего 22 215. Умерли 6 человек, всего 287.

В России за сутки выявили 11 749 случаев заражения, всего 4 200 902. За сутки выздоровели 12 218 пациентов, всего 3 751 562. Скончались 383 человека, всего 84 430.