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Еще один рязанец скончался, упав с многоэтажки
Случай произошел на Первомайском проспекте в среду, 24 февраля, около полудня. Мужчина скончался до прибытия скорой.

Второй за сутки рязанец скончался, упав с многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Случай произошел на Первомайском проспекте в среду, 24 февраля, около полудня. Мужчина скончался до прибытия скорой. Следователь выехал на место происшествия, проводится проверка обстоятельств случившегося и устанавливается личность погибшего.

Ранее сообщалось, что в Горроще 22-летний рязанец выпал из окна и разбился насмерть