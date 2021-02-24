Еще один рязанец скончался, упав с многоэтажки
Случай произошел на Первомайском проспекте в среду, 24 февраля, около полудня. Мужчина скончался до прибытия скорой.
Второй за сутки рязанец скончался, упав с многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Случай произошел на Первомайском проспекте в среду, 24 февраля, около полудня. Мужчина скончался до прибытия скорой. Следователь выехал на место происшествия, проводится проверка обстоятельств случившегося и устанавливается личность погибшего.
Ранее сообщалось, что в Горроще 22-летний рязанец выпал из окна и разбился насмерть