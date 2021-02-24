«Еламед» предоставляет рязанским студентам практику, стажировку и рабочие места

В компании «Еламед» на протяжении многих лет реализуется Концепция по работе со стипендиатами, студентами и абитуриентами. Она включает в себя оплачиваемые летние стажировки, работу в формате неполной занятости, предоставление производственной практики, стипендиальную программу, трудоустройство выпускников.

В компании «Еламед» на протяжении многих лет реализуется Концепция по работе со стипендиатами, студентами и абитуриентами. Она включает в себя оплачиваемые летние стажировки, работу в формате неполной занятости, предоставление производственной практики, стипендиальную программу, трудоустройство выпускников.

Партнерами предприятия уже не первый год являются ведущие образовательные учреждения Рязани: РГУ имени Есенина, «Политех», РГРТУ имени Уткина, Рязанский станкостроительный колледж, Рязанский колледж электроники.

Как рассказали в компании, семеро выпускников 2020 года получили предложение о работе и уже хорошо проявляют себя в условиях реального бизнеса и производства.

«Компания „Еламед“ — отличное место для производственной практики и летней стажировки с последующим трудоустройством», — заявили в компании.