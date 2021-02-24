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Двоих рязанцев задержали за «закладки» в Шилове
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Двоих рязанцев задержали, когда они делали «закладки» в Шилове. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что в поселок должны привезти «товар». Они установили личность курьеров, ими оказались 20-летний рязанец, ранее судимый за грабеж, и его 18-летний приятель, которого уже судили за кражу и угон. У «закладчиков» нашли 18 контейнеров с «синтетикой».

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК.