Двоих рязанцев задержали за «закладки» в Шилове

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Двоих рязанцев задержали, когда они делали «закладки» в Шилове. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что в поселок должны привезти «товар». Они установили личность курьеров, ими оказались 20-летний рязанец, ранее судимый за грабеж, и его 18-летний приятель, которого уже судили за кражу и угон. У «закладчиков» нашли 18 контейнеров с «синтетикой».

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК.