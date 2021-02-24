Дорожников Рязанской области перевели в режим повышенной готовности

Водителей призвали соблюдать ПДД и не создавать препятствий для работы дорожной техники. В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону: (4752) 710432.

В пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупредили водителей о неблагоприятных условиях на дорогах. В четверг, 25 февраля, ожидается снег и мокрый снег, ветер порывами до 15-17 метров в секунду.

Дорожников перевели в режим повышенной готовности, для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами в Рязанской области готовы 30 единиц техники. Дежурство на трассах ведется круглосуточно, ситуацию контролируют с помощью системы метео- и видеонаблюдения.

Водителей призвали соблюдать ПДД и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону: (4752) 710432.