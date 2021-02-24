Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым
Российский актер театра и кино Дмитрий Писаренко найден мертвым. Его обнаружили в своей квартире, когда вскрыли замок. Ему был 61 год.
Российский актер театра и кино Дмитрий Писаренко найден мертвым. Об этом
Артист перестал выходить на связь со своим родственником. Его обнаружили в своей квартире, когда вскрыли замок. Ему был 61 год.
Обстоятельства смерти актера выясняются.
Дмитрий Писаренко известен по фильмах «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Золото» и другим.