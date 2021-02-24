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Академик РАН заявил о наступлении малого ледникового периода вместо глобального потепления
Он напомнил, что климат цикличен. Теплый период на Северном полюсе подошел к концу, отметил академик.

Академик РАН Геннадий Матишов заявил о наступлении малого ледникового периода вместо глобального потепления. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Ученый рассказал, как сам видел на Северном полюсе четыре года назад торосы, снег и белых медведей — все в конце августа. Если бы сторонники теории о глобальном потеплении были правы, то лед в Арктике бы уже растаял, уверен Матишов.

Он напомнил, что климат цикличен. Теплый период на Северном полюсе подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла, отметил академик. По его словам, на это указывает разбалансировка климата на европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки.

«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох», — заключил Матишов.