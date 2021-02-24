В Рязанской области продолжился спад заболеваемости ОРВИ

В Рязани показатель оказался ниже пороговых значений на 13,8%. Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 57%. Случаев гриппа не зарегистрировали.

На прошедшей неделе, с 15 по 21 февраля, в Рязанской области показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировали на уровне ниже эпидемического порога на 21,6%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Рязани показатель оказался ниже пороговых значений на 13,8%. Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 57%. Случаев гриппа не зарегистрировали.