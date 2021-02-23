Возбуждено уголовное дело из-за новых видео с пытками в ярославской колонии

«По сообщению средств массовой информации о нанесении побоев осуждённым, отбывающим наказание в виде лишения свободы в одной из колоний, расположенных в Ярославской области, следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ», — говорится в сообщении. Уголовное дело касается превышения должностных полномочий и предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Ранее «Новая газета» опубликовала новое видео на которой сняты пытки заключенного, который позже скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за появления в СМИ новых видео с избиениями в ярославской исправительной колонии № 1. Об этом сообщил Лайф.

«По сообщению средств массовой информации о нанесении побоев осуждённым, отбывающим наказание в виде лишения свободы в одной из колоний, расположенных в Ярославской области, следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ», — говорится в сообщении.

Уголовное дело касается превышения должностных полномочий и предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых было снято видео. Также проверку проводят в ФСИН.

Ранее «Новая газета» опубликовала новое видео на которой сняты пытки заключенного, который позже скончался.