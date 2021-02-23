ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. С таким прогнозом выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он подчеркнул, что вирус не исчезнет, но к 2022 году отпадет необходимость в ограничениях. При этом он отметил, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

Пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. С таким прогнозом выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет РИА Новости.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — отметил Клюге.

Он подчеркнул, что вирус не исчезнет, но к 2022 году отпадет необходимость в ограничениях. При этом он отметил, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.