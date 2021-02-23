Видео: под Рязанью начали «гореть» озера

На кадрах видно, что на озере в селе Алеканово Рязанского района началась массовая ловля рыбы. Большинство комментаторов негативно отреагировали на поведение рыбаков, называя из «голодными людьми». Некоторые пользователи соцсети отметили, что рыба погибнет в воде из-за нехватки кислорода и будет разлагаться подо льдом.

Под Рязанью начали «гореть» озера. Соответствующий ролик опубликовали в группе «Рыбалка в Рязани» в «Вконтакте».

На кадрах видно, что на озере в селе Алеканово Рязанского района началась массовая ловля рыбы. Большинство комментаторов негативно отреагировали на поведение рыбаков, называя их «голодными людьми».

Некоторые пользователи соцсети отметили, что рыба погибнет в воде из-за нехватки кислорода и будет разлагаться подо льдом.